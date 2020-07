Le gouvernement planche ce week-end sur le déconfinement : "Un travail monstrueux"

Le plan de déconfinement du gouvernement est toujours attendu la semaine prochaine et les concertations se multiplient. Le week-end s’annonce d’ailleurs particulièrement chargé, car si "c'était relativement facile de confiner, rallumer toute une série d’activités, c’est très compliqué", confiait récemment une ministre. "C'est un travail monstrueux", confirme une conseillère. Mais au fur et à mesure, les pistes s’affinent et certaines hypothèses sont écartées, d’autres confirmées.

"Pas avant la fin de la semaine" prochaine ?

Tout le weekend, Édouard Philippe va donc consulter. "Il a plusieurs réunions de travail sur les sujets prioritaires", a fait savoir son entourage. Sur son bureau, la distribution des masques grand-public, les tests, la reprise des transports ou encore le retour à l'école… Matignon promet son plan de déconfinement "la semaine prochaine", mais probablement "pas avant la fin de la semaine", tempère un membre de cabinet.

Une seule certitude, les élus locaux seront mobilisés. Après plusieurs réunions séparées, toutes les associations de collectivités et d’élus seront consultées ensemble lundi, reçus par la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Attention toutefois aux hypothèses de travail qui pourraient être prises pour des annonces à cette occasion. "Lundi, on ne leur donnera pas de détails, car les détails n’existent pas encore", prévient ainsi un conseiller. Ensuite, le 5 mai, ce sera au tour de l'Assemblée nationale de débattre du déconfinement

L'exécutif tente de rassurer secteurs par secteurs

En attendant, l'exécutif s'est employé à rassurer les secteurs parmi les plus touchés par l'épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Vendredi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis une aide massive pour la compagnie Air France, précédant l'annonce par le gouvernement néerlandais d'une aide aussi importante pour KLM. Il a également évoqué une aide de cinq milliards d'euros pour le groupe automobile Renault.

Le président Emmanuel Macron s'est également efforcé de rassurer un autre secteur paralysé depuis plus de deux mois en raison du confinement, celui des restaurants, bars ou hôtels, lors d'une visioconférence vendredi avec leurs représentants

Des entreprises ou artisans se préparent aussi déjà : les vendeurs de tissu ont ainsi été autorisés dès vendredi à rouvrir pour donner aux Français la matière première nécessaire à la fabrication de masques "maison". Et les commerçants de neuf marchés parisiens couverts ont été autorisés à vendre à distance leurs produits, soit par la livraison à domicile, soit par le retrait des commandes à l'entrée des marchés.