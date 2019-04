Laurent Wauquiez a-t-il raison de dire qu'un couple "où chacun gagne 3.000 euros" se situe dans la classe moyenne ?

INTERVIEW

Pour Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron est resté trop flou jeudi soir sur la baisse d'impôt annoncée pour les classes moyennes. "Ce matin, aucun des Français qui a écouté ne peut savoir ce qui va se passer", a-t-il déploré vendredi au micro de David Doukhan sur Europe 1. "J'ai une question simple : ça va bénéficier à tout le monde ou non ?"

Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur "d'une baisse significative de l'impôt" pour les classes moyennes. Chiffrant cette baisse à 5 milliards d'euros, le chef de l'État n'est pas allé plus avant dans le détail de cette mesure. "C'est quoi les classes moyennes ? Quand on écoute ce gouvernement, parfois, en dessous de 1.800 euros, vous êtes dedans, et quand vous êtes au-dessus de 1.800 euros, vous n'y êtes plus", a relevé le patron des Républicains. Et d'ajouter : "Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand, dans un couple, vous gagnez chacun 3.000 euros, vous êtes dans la classe moyenne."

La classe moyenne, une catégorie non définie

L'estimation de l'ancien secrétaire d'État à l'Emploi de Nicolas Sarkozy peut apparaître particulièrement large si l'on s'en réfère aux seuils fixés par l'Insee. L'institut place en effet dans la classe moyenne les personnes dont le revenu se situe en 1.350 euros et 2.487 euros par mois (pour ce que l'Insee appelle les revenues "disponibles", après impôts et cotisations). De quoi donner tort à Laurent Wauquiez, semble-t-il. Mais dans la mesure où il n'existe pas de définition officielle de la classe moyenne, ses seuils peuvent varier d'un organisme à l'autre, sans compter le coût de la vie, qui varie parfois fortement d'une ville, voire d'un quartier à l'autre.

Par ailleurs, comme le pointe l'Insee, il n'est pas pertinent, en termes de calcul, de définir le niveau de vie d'un ménage en s'appuyant sur la seule consommation par personne. "En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie", explique l'institut sur son site internet.

En fixant à 3.000 euros le revenu de chacun des deux membres, Laurent Wauquiez laisse entendre qu'il parle d'un couple touchant 6.000 euros par mois. Avec un tel revenu, ce couple serait bel et bien à situer dans la classe moyenne, mais dans la tranche haute de la catégorie. L'Observatoire des inégalités, s'appuyant sur les chiffres de Insee, fait effectivement entrer un couple sans enfant dans la classe "riche" à partir de 6.072 euros de revenus mensuel net.

Le patron de la droite ne précise pas, toutefois, s'il parle d'un couple avec ou sans enfant. Toujours selon l'Observatoire des inégalités, on devient riche à partir de 7.185 euros de revenus pour une famille avec un enfant, et 7.995 pour deux enfants.