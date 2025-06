L'Assemblée donne son feu vert à la commission d'enquête LR visant notamment LFI

L'Assemblée nationale a validé la création d'une commission d'enquête Impulsée par le groupe des républicains sur les liens entre des responsables politiques et des réseaux soutenant "l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste", visant notamment en creux LFI.

L'Assemblée nationale a finalement validé mercredi la création d'une commission d'enquête impulsée par le groupe Droite républicaine sur les liens entre des responsables politiques et des réseaux soutenant "l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste", visant notamment en creux LFI.

Début juin, la commission des lois avait estimé irrecevable une première demande du groupe de Laurent Wauquiez (LR), mais celui-ci était revenu à la charge en déposant une nouvelle proposition de résolution pour créer cette commission d'enquête, avec une rédaction remaniée.

Si la première mouture visait dans son exposé des motifs "des liens de complaisance et de soutien entre des élus de la République, essentiellement issus de La France insoumise, et des réseaux islamistes voire terroristes", la seconde se contente de mentionner "des représentants de mouvements politiques".

"Un précédent dangereux"

Cette fois, la commission d'enquête a été déclarée recevable, avec 29 voix contre 27, en commission des lois. "Malgré la tentative de l'extrême gauche de bloquer à tout prix cette commission d'enquête, nous avons tenu bon. Avec sa validation, nous envoyons un message clair : plus aucune complaisance envers les compromissions de certaines forces politiques avec les islamistes et les ennemis de la France", a déclaré M. Wauquiez dans un communiqué.

"Avec cette commission d'enquête, l’Assemblée nationale se dote de prérogatives pour établir la nature et l'étendue des liens existants entre des mouvements politiques et les réseaux islamistes, exposer d'éventuelles pratiques clientélistes ou encore prévenir le risque d’entrisme lors des futures élections", fait valoir le groupe de droite.

Les trois groupes macronistes, ceux du RN et de leurs alliés ciottistes ont apporté leur soutien à sa création, à l'inverse de la gauche et du groupe centriste Liot. Cette commission "est toujours destinée à s'attaquer à La France insoumise, même si notre mouvement n'est plus mentionné dans le texte", a dénoncé la députée LFI Gabrielle Cathala.

Pour le député socialiste Paul Christophle, la création de cette commission crée "un précédent dangereux", en dévoyant "un outil de contrôle parlementaire précieux et sérieux pour enquêter sur un adversaire politique alimentant la confusion des genres qui ne peut qu'alimenter la défiance envers nos institutions".