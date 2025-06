Frappes américaines sur des installations nucléaires en Iran : Mélenchon dénonce un «crime de guerre»

Suite aux frappes américaines visant des sites névralgiques du programme nucléaire iranien, le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé ce dimanche sur X un "crime de guerre", appelant la France à "ne pas s'aligner" sur le "duo" formé par Benjamin Netanyahou et Donald Trump.

Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé dimanche sur X un "crime de guerre" après les frappes américaines contre des sites névralgiques du programme nucléaire iranien, appelant la France à "ne pas s'aligner" sur le "duo" formé par Benjamin Netanyahu et Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Bombarder des sites nucléaires est un crime de guerre et quand les matériaux se répandent dans l’atmosphère de la planète, c’est un crime contre l’humanité", a-t-il réagi.

"Netanyahu et Trump mettent l’humanité en danger pour satisfaire leur besoin de domination sans contrôle (...) Ces deux-là misent sur la détestation légitime du régime iranien pour faire accepter la loi du plus fort par le génocide et les bombardements. La France doit refuser de s’aligner sur ce duo mortel et porter le drapeau de la paix sans faux-semblant", a-t-il aussi affirmé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Netanyahu et Trump mettent l’humanité en danger pour satisfaire leur besoin de domination sans contrôle. Bombarder des sites nucléaires est un crime de guerre et quand les matériaux se répandent dans l’atmosphère de la planète, c’est un crime contre l’humanité. Ces deux-là misent… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 22, 2025

"Préoccupation" de la France

Même condamnation de la part de l'ancien Insoumis François Ruffin. "Afghanistan, Irak, Libye…. Et maintenant Iran. Les mêmes causes produiront les mêmes effets : le chaos et un isolement des Occidentaux donneurs de leçons pour mieux s’assoir sur le droit international", dénonce-t-il sur X.

Afghanistan, Irak, Libye…. Et maintenant Iran. Les mêmes causes produiront les mêmes effets : le chaos et un isolement des « occidentaux » donneurs de leçons pour mieux s’assoir sur le droit international. La France, dans la tradition de sa voix indépendante, doit condamner les… — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 22, 2025

Le ministres des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fait part dimanche de la "préoccupation" de la France après les frappes, exhortant "les parties à la retenue".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une réaction critiquée dans un communiqué par le groupe des députés LFI à l'Assemblée : "En exprimant seulement sa préoccupation, la France n'est pas à la hauteur de la situation. Elle doit condamner sans détour cette attaque, se désengager de toute alliance avec ces fauteurs de guerre et en appeler à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et de son assemblée générale", a-t-il estimé.

Les Etats-Unis ont bombardé dimanche trois sites nucléaires clefs en Iran, rejoignant ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin. L'Iran a lancé quelques heures après 40 missiles sur Isräel, et accusé les Etats-Unis de "faire exploser" les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire.