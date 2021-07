Aux Îles Marquises, Emmanuel Macron loue le patrimoine et "la nature" de l'archipel

C’est la première visite d’un Président français aux Îles Marquises. Après une escale au Japon pour l’ouverture des Jeux olympiques, le chef de l’État a atterri à Papeete pour une visite de quatre jours en Polynésie. Emmanuel Macron est arrivé lundi sur l'île d’Hiva-Oa, l'une des six îles de l'archipel des Marquises, en fin d’après-midi lundi.

"Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous !"

Première destination du chef de l’Etat : le cimetière où le chanteur Jacques Brel et le peintre Paul Gauguin sont enterrés face à l’océan. Le chef de l’Etat a ensuite assisté à une grande cérémonie au stade du principal bourg de l'île, au bord de l'eau, dans la tradition marquisienne.

La voix de la maire de la commune d'Hiva-Oa Joelle Frebault a ainsi accueilli Emmanuel Macron : "Monsieur le président de la République, vous nous faites l'immense honneur d'être le premier chef d'Etat à venir aux îles Marquises". "Bienvenue chez nous, bienvenue en terre des hommes et bienvenue chez vous !", a-t-elle ajouté. Plusieurs centaines de danseurs venus des six îles de l'archipel ont dansé une "Mave maï", une danse d'accueil avec chants et tambours, puis ils ont entonné une Marseillaise face à l'océan. Emmanuel Macron s'est même vu attribuer un nom marquisien signifiant "le grand chef qui marche et qui ira loin".

"Se battre pour ces traditions, cette culture, ces civilisations"

A l'issue de la cérémonie, sur une tribune aménagée sur de grandes pirogues, le Président s'est engagé à se battre pour la candidature des Îles Marquises au patrimoine mondial de l'Unesco. "Cette nature, cette biodiversité, ce n'est pas un mot technique. C'est votre vie, ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux. Ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux", a déclaré Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat a également promis de "se battre pour ces traditions, cette culture, ces civilisations" avant d'aller à la rencontre des Marquisiens dès la nuit tombée sur l'île.