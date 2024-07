La veste verte de Marine Tondelier, nouveau vêtement star en politique

L'usage d'un vêtement comme porte-drapeau et élément de communication politique n'est nouveau ni en France ni à l'étranger. Il y a eu bien sûr le béret révolutionnaire de Che Guevara, les vestes d'ouvrier de Mao et le sempiternel costume-pantalon de la chancelière allemande Angela Merkel, dont seule changeait la couleur.

Plus récemment, en France, politiques de tous bords et syndicalistes ont tenté l'association à un vêtement-repère, comme Arnaud Montebourg et sa marinière "Made in France" en 2016, Laurent Wauquiez et sa parka rouge jusqu'en 2018 ou encore le chapeau de feutre de la secrétaire générale la CGT Sophie Binet, en tête des manifestations, pouvant évoquer une filiation mitterrandienne ou le résistant Jean Moulin.

Des vestes vertes, Marine Tondelier en possède en fait deux, a-t-elle précisé au micro de France Inter. Désignée par l'union de gauche pour annoncer la naissance du NFP le 10 juin, elle avait choisi une veste de travail en tissu denim à grandes poches et boutons. La teinte est inhabituelle et son choix, en rapport avec la couleur politique de la candidate, immédiatement remarqué.

La dirigeante des Écologistes, âgée de 37 ans, porte désormais un blazer vert à chaque apparition publique, en tractage comme en interview, arrivant dans les studios télé avec son uniforme sur cintre. "Quand je l'ai (la veste), les gens viennent me voir", a-t-elle assuré au journal Libération.

Pour le spécialiste du style Marc Beaugé, "c'est efficace parce que c'est simple, le bon vert pour un message extrêmement lisible". "Mais, au-delà de la récurrence que les gens remarquent, il y a une recherche: les épaules sont marquées, la veste fait propre, renvoie une image de respectabilité, loin du cliché des écolos en pull en laine. Sa stratégie de se présenter avec respect aux Français semble payer", ajoute l'analyste.

"Très ternes"

Un compte X (ex-Twitter), "La veste verte de Marine Tondelier", crée par un fan de la femme politique, diffuse blagues et mèmes autour de ce vêtement.

"Je me tiens éloignée de la veste d'Aurore Bergé car je la soupçonne de se retourner en faveur du RN très bientôt", dit par exemple un message vu un demi-million de fois. L'auteur du compte, interrogé par l'AFP et qui a demandé à garder son anonymat, confie simplement "adorer ce blazer et la couleur".

"C'est très rare, aujourd'hui, les politiques qui se distinguent dans leur tenue. Ils sont souvent très ternes, je trouve. Elle a décidé, au contraire, de porter cette veste verte qu'on remarque tout de suite quasiment comme un uniforme immuable. J'ai trouvé ça génial donc j'ai voulu rendre hommage à ce choix", développe-t-il.

"Depuis qu'il existe un compte Twitter dédié à mes vestes vertes, j'ai un peu la pression et je vais devoir songer à en avoir davantage...", plaisante pour sa part Marine Tondelier, qui s'est forgée politiquement à Hénin-Beaumont, fief de la patronne du RN Marine Le Pen, où elle fait partie de l'opposition municipale depuis 10 ans.

Arrivée à la tête du parti écologiste en décembre 2022, succédant à Julien Bayou, celle-ci restait relativement méconnue des Français. Sa formation a réalisé le faible score de 5,5% aux élections européennes mais, dans la foulée, la seule femme dirigeante d'un parti de gauche en France a été poussée sur le devant de la scène par la coalition du Nouveau Front Populaire.