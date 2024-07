Législatives 2024 : «Jordan Bardella ment tout le temps» à ses électeurs, juge Marine Tondelier

Après le premier tour des élections législatives, Jordan Bardella se rêve en Premier ministre. Face aux résultats du Rassemblement national, plusieurs dizaines de candidats de la majorité ou du Nouveau Front populaire ont décidé de quitter la course dans les centaines de triangulaires qui devaient avoir lieu dans le pays. Objectif : laisser sa place au candidat plus à même de battre le RN, lorsque ce dernier est arrivé en tête dans une circonscription. La gauche, comme la majorité, espère ainsi couper la route à Jordan Bardella, qui de son côté, veut capitaliser sur le barrage républicain pour attirer un peu plus les électeurs indécis.

"Je les connais bien"

Invitée ce jeudi matin au micro d'Europe 1-CNews, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes (anciennement Europe Écologie les Verts ndlr) appelle les électeurs à ne pas donner une voix à Jordan Bardella. "Aucune voix ne doit manquer dimanche pour que Jordan Bardella ne devienne pas Premier ministre", souligne-t-elle au micro de Laurence Ferrari.

"Moi, le Rassemblement national, je les connais bien, ça fait dix ans que je suis élu dans cette ville, Hénin-Beaumont où j'ai grandi, où j'habite, qui est gérée par l'extrême droite", poursuit-elle. "Et, connaissant les électeurs du Rassemblement national, là où j'habite, ils n'aiment pas qu'on se moque et qu'on leur mente. Ce sont des gens qui ont une fierté, les gens qui votent pour le Rassemblement national. Mais moi, aujourd'hui, j'appelle le RN le revirement national", poursuit la leader des écologistes au sein du Nouveau Front populaire.

Un programme flou

Donc, je dis aux électeurs du Rassemblement national que Jordan Bardella leur ment, il leur ment tout le temps", insiste-t-elle. "Nous, nous avons un programme clair et chiffré. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais au moins, il est transparent et on ne change pas d'avis. Le Rassemblement national, les jours pairs, je me réveille, Jordan Bardella a dit qu'il va abroger la réforme des retraites. Les jours impairs, il n'est plus sûr ! Donc, je ne comprends plus rien et je pense que la politique, c'est être simple, être clair et être transparent", explique-t-elle. "Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ", conclut Marine Tondelier.