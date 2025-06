«La parole d'Emmanuel Macron n'a plus grande importance», juge Franz-Olivier Giesbert

L'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur les propos d'Emmanuel Macron, qui dénonce le détricotage de certaines mesures écologiques de son mandat.



Sale temps pour la politique écologique du président de la République. Ma PrimeRenov', ZFE... Les revers s'enchaînent pour le chef de l'État et le gouvernement. "C'est une erreur historique", dénonce le locataire de l'Élysée, qui critique également que "certains préfèrent brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers".

"Du bruit"

Une sortie qui n'est pas passée inaperçue, seulement une semaine après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions. "Je pense que sa parole n'a plus grande importance", critique Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

"Je pense que c'est aussi ça la réalité", aujourd'hui, en France, poursuit-il au micro de Sonia Mabrouk. "Certes, c'est insultant et méprisant. Mais en même temps, je pense que les Français ne l'écoutent plus. C'est désormais juste du bruit. Finalement, on a le sentiment qu'il veut toujours occuper l'écran. C'est quelqu'un qui veut toujours être sur la photo avec Trump, avec Poutine, etc. Mais tout ça n'a pas de sens", conclut-il, appelant désormais le président de la République à s'attaquer frontalement aux problèmes du pays.