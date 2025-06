«On est complètement perdu» : la prise de position du président sur la suppression des ZFE questionne les usagers

Dans une récente interview pour la presse régionale, Emmanuel Macron a dénoncé le "détricotage" de plusieurs mesures écologiques, à commencer par la suppression par les parlementaires des zones à faibles émissions (ZFE) en ville pour limiter la pollution de l'air. Pourtant, cette suppression était plébiscitée par les usagers, qui ne comprennent pas la réaction du président.

Elles ont fait grincer des dents de très nombreux Français : les zones à faibles émissions (ZFE). Face à la grogne montante, les députés les ont même annulées, de quoi agacer le chef de l'État. Dans une interview auprès de plusieurs titres de presse régionaux, Emmanuel Macron a dénoncé le "détricotage" de plusieurs mesures écologiques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne suis pas content de ce que j'ai vu", a-t-il même confié. Pourtant, la suppression des ZFE était plébiscitée par les usagers. Alors, le chef de l'État est-il déconnecté ? À Strasbourg, Europe 1 vous a posé la question.

Va-et-vient

La suppression des ZFE rassurait certains Alsaciens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules neufs ou électriques. Face à la prise de parole du président, Sylvain est dans l'incompréhension totale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"À titre personnel, je serai content de pouvoir recirculer avec ma voiture - qui a un certain nombre d'années - dans les grandes agglomérations, comme avant. On est totalement perdu mais je serai tenté de dire que ce n'est pas le premier sujet où on fait des va-et-vient en France", concède-t-il.

"On a l'impression d'être un peu des imbéciles"

D'autres Strasbourgeois pensent également que le gouvernement n'est pas fiable et que ces changements de décision politique mettent en lumière une déconnexion. Pour Raphaël et Thomas, Emmanuel Macron n'a pas le sens des priorités : "On va recommencer, ça change toujours, on a l'impression d'être un peu des imbéciles", s'agace Raphaël.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pour moi c'est un pantin. Une fois il dit bleu, le jour d'après c'est vert. Je pense qu'il ne sait même plus lui-même où il en est. Et le gouvernement qui donne des leçons à dire qu'il faut rouler en électrique - alors qu'eux-mêmes prennent l'avion pour aller voter ou pour leur déplacement - est totalement déconnecté. Pour moi ils ne s'occupent pas des Français en France", complète son ami.

Ces Alsaciens espèrent y voir plus clair les semaines à venir, avec un gouvernement qui leur dira si oui ou non, les ZFE et MaPrimeRénov' seront supprimées.