La ministre Agnès Pannier-Runacher testée positive au Covid-19

La ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé avoir été testée dimanche positive au virus Covid-19, dans un message publié sur son compte Twitter. "Apprenant aujourd'hui que j'étais cas contact, j'ai immédiatement réalisé un test qui s'est révélé être positif au Covid-19. Je m'isole à compter de ce jour et continue d'assurer mes fonctions ministérielles à distance", a écrit la ministre sur Twitter. Selon son cabinet, "la ministre n'a pas de symptômes et se porte bien". "Elle assurera ses prochains rendez-vous à distance par téléphone et par visioconférence", précise-t-on de même source.

Apprenant aujourd'hui que j'étais cas contact, j'ai immédiatement réalisé un test qui s'est révélé être positif au Covid-19. Je m'isole à compter de ce jour et continue d'assurer mes fonctions ministérielles à distance. — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) December 19, 2021

Jean Castex testé positif fin novembre

Le 16 décembre, Agnès Pannier-Runacher était venue dans la matinale d'Europe 1 pour débattre avec le président du groupe LR, Damien Abad, sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. La discussion avait notamment porté sur la question des impôts.

Fin novembre, le Premier ministre Jean Castex avait été testé positif au coronavirus, tout comme sa fille âgée de 11 ans. La France est confrontée à un haut niveau de contaminations au Sars-Cov-2 et craint comme le reste de l'Europe une accélération du nombre des infections avec l'arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux que le variant Delta, qui est actuellement encore dominant dans l'Hexagone.