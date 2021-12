Impôts : passe d'armes entre Agnès Pannier-Runacher et Damien Abad sur le bilan de Macron

Emmanuel Macron était mercredi l'invité de TF1 pour une interview exceptionnelle de deux heures. Face aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, le président de la République a évoqué le bilan de son quinquennat, notamment sa gestion des crises des Gilets jaunes et du Covid-19. Invités sur Europe Matin jeudi pour un débat, la ministre Agnès Pannier-Runacher et le président du groupe LR à l'Assemblée Damien Abad, ont débattu sur le bilan du chef de l'Etat, et notamment sur la question des impôts.