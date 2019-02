La France insoumise va clamer son "amour des services publics" pour la Saint-Valentin

La France insoumise va imprimer 10.000 affiches et 250.000 tracts, constellés de gros cœurs et barrés du slogan "Service public mon amour", pour dire son attachement aux services publics à l'occasion de la Saint-Valentin jeudi, a annoncé mardi la formation de Jean-Luc Mélenchon. "Nous aussi, nous pouvons faire des déclarations d'amour, à La France insoumise, et notre déclaration d'amour elle se fera aux services publics, à l'occasion de la Saint-Valentin", a déclaré lors d'une conférence de presse la tête de liste du parti pour les Européennes Manon Aubry.

"L'objectif est de (...) rappeler notre attachement aux services publics, notre détermination à les préserver, à reconnaître les services publics dans le droit européen, à se battre contre tout ce qui les remet en cause, à savoir les politiques d'austérité budgétaires (...), et d'autre part, les politiques de libéralisation dont la dernière en date, celle du rail", a-t-elle développé en référence à la réforme de la SNCF.

Premiers meetings pour les européennes. Manon Aubry et le numéro deux de la liste LFI Manuel Bompard tiendront leur premier meeting commun mercredi à Souillac dans le Lot, sur cette thématique des services publics. D'autres meetings suivront en février à Nice, Troyes et Portet-sur-Garonne en Haute-Garonne. Selon un sondage OpinionWay/Tilder diffusé le 31 janvier, la liste LFI arrive en quatrième position des intentions de vote pour les élections européennes du 26 mai, avec 8%. Les trois premières places échoient au Rassemblement national (RN, 22%) devant La République en marche (LREM, 20%) et Les Républicains (LR, 12%).