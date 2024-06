Jordan Bardella sera «notre candidat pour Matignon» sans être candidat aux législatives, annonce Sébastien Chenu

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella sera "notre candidat pour aller à Matignon" mais il ne sera pas lui-même candidat lors des législatives anticipées, a indiqué lundi le vice-président du parti Sébastien Chenu. "Jordan Bardella a été élu député européen, donc il a déjà l'onction populaire. Il mènera la campagne des 577 candidats pour aller à Matignon (...) C'est notre candidat pour aller Matignon", a déclaré Sébastien Chenu sur RTL.

L'union des droites, "c'est trop restrictif"

Pour ces élections, le RN ne fera pas d'alliance avec d'autres partis, mais proposera une plateforme électorale qui "s'adressera à tout le monde en dehors des partis politiques", a-t-il ajouté. "On peut avoir des gens qui ont fait d'autres choix politiques, qui ont soutenu les LR, qui ont soutenu Emmanuel Macron dans le passé ou avoir soutenu la gauche, mais qui se retrouvent sur nos propositions", a-t-il ajouté.

L'union des droites, "c'est trop restrictif", a-t-il jugé, en référence au mantra de Reconquête. Le RN a très largement remporté les élections européennes en France avec 31,36% des suffrages exprimés, devant la majorité présidentielle (14,6%) et le Parti socialiste (13,83%). Ce raz-de-marée de l'extrême droite a poussé le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections législatives les 30 juin et 7 juillet.