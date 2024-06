Européennes : «Le vote Bardella est un vote inutile», juge Eric Zemmour

Pouvoir d'achat, immigration, guerre aux portes de l'Europe... La campagne des élections européennes aura été centrée autour des crises que traverse le continent ces dernières années. Et alors que l'abstention devrait être la grande gagnante de dimanche, les têtes de liste des partis s'activent pour tenter de convaincre les électeurs.

Grand favori des sondages, Jordan Bardella se veut être la nouvelle opposition d'Emmanuel Macron et l'assure : s'il gagne le 9 juin prochain, alors, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. Une proposition qui agace le président de Reconquête, Eric Zemmour, qui tente sans relâche de se démarquer du Rassemblement national.

"Emmanuel Macron doit tout au RN"

"Monsieur Bardella fait campagne en disant : 'Votez pour moi et Macron va partir le 9 juin au soir'. Il explique notamment que Macron est obsédé par le vote RN. Oui, Macron est obsédé par le vote RN mais simplement pour le faire monter", estime l'ancien éditorialiste.

"Emmanuel Macron doit tout au RN, il doit tout à Marine Le Pen. Et je tiens à le dire : le 9 juin au soir, il ne se passera rien. Jordan Bardella ment. Monsieur Macron dormira à l'Élysée le 9, le 10, le 11. (...) Rien ne changera", insiste-t-il. "Ce que je veux dire, c'est que le vote Bardella est un vote inutile. Et même deux fois inutile : en Europe, parce que le RN est isolé, ostracisé alors que nous à Reconquête, nous sommes dans le groupe qui monte et qui pourra faire des alliances pour imposer une vision de droite au Parlement européen. Et puis en France, parce que le RN a gagné deux fois les élections européennes, en 2014 et en 2019 et rien n'a changé. Ni en Europe, ni en France", conclut-il.