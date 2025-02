Dominique de Villepin, Jean Castex, Bruno Retailleau... Voici les personnalités politiques préférées des Français

Ce mardi est paru un sondage Ifop-Fiducial pour "Paris Match", mesurant la popularité des personnalités politiques françaises en février. C'est l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, qui arrive en tête. Édouard Philippe, Michel Barnier, Jean Castex et Bruno Retailleau se placent juste derrière.

Dominique de Villepin, Édouard Philippe, Michel Barnier, Jean Castex, Bruno Retailleau... Voici les cinq personnalités préférées des français en février. C'est ce que rapporte un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match. Pourtant retiré de la vie publique active depuis environ 14 ans, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac fait son entrée dans le classement, à la première place, avec 53% de bonnes opinions.

Retailleau 5ᵉ, Mélenchon avant-dernier

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a donc perdu sa première place. Le pourcentage des bonnes opinions sur le maire du Havre ont diminué de cinq points par rapport à janvier 2025, soit la baisse la plus rapide, mais qui ne l'empêche pas de se classer 2ᵉ. De son côté, Michel Barnier reste 3ᵉ, toujours avec 50%. Jean Castex, lui, conserve sa 4ᵉ malgré une baisse de trois points de pourcentage des bonnes opinions (48%) sur le président général de la RATP.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est le membre du gouvernement préféré des Français. Avec 48% de bonnes opinions (+3), le locataire de Beauvau se place 5ᵉ, quelques places devant le deuxième membre du gouvernement préférés des Français : Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice est 8ᵉ avec 47% de bonnes opinions.

Si certains membres du gouvernement restent populaires auprès des Français, ce n'est pas le cas pour le chef de l'État. Malgré une augmentation de cinq points de pourcentage, Emmanuel Macron se situe à la 47ᵉ position, derrière Mathilde Panot (44ᵉ), Anne Hidalgo (45ᵉ) et David Lisnard (46ᵉ).

Jean-Luc Mélenchon (49ᵉ) et Éric Zemmour (50ᵉ) viennent compléter le classement avec respectivement 31% et 27% de bonnes opinions.

Robert Ménard, "l'élu local le plus connu de France"

En juillet 2023, le maire de la ville de Béziers, Robert Ménard, a refusé de célébrer le mariage d'un Algérien de 23 ans sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Une décision qui a créé la polémique, mais qui n'a pas entaché sa popularité, bien au contraire. L'élu se place désormais 16ᵉ avec 44% de bonnes opinions (+8). Il a été jugé le 18 février dernier, a refusé de "plaider coupable" et sera donc convoqué à une date ultérieure devant le tribunal correctionnel de Montpellier.

L'évolution la plus rapide est pour l'eurodéputée Reconquête !, Sarah Knafo. Elle se situe à la 37ᵉ place, avec une hausse de 10 points de pourcentage (37%), devant Manuel Bompard (38ᵉ) et Yaël Braun-Pivet (39ᵉ) et derrière Marine Tondelier (35ᵉ) et Valérie Pécresse (36ᵉ).

Enfin, la hausse la plus rapide du gouvernement est pour Aurore Bergé (25ᵉ). La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est beaucoup exprimée ces dernières semaines sur la lutte contre l'antisémitisme. Avec une augmentation de neuf points de pourcentage, 41% des sondés ont une bonne opinion d'Aurore Bergé.