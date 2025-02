«Je propose que l'on modifie la Constitution pour nous permettre d'interroger les Français», assure Yaël Braun-Pivet

Proportionnelle, immigration, fin de vie... Autant de sujets qui pourraient bientôt être soumis aux Français sous forme de référendums. Mais pour ce faire, il faudrait un changement de Constitution auquel la Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est favorable.

Gouverner par referendum sur les sujets sociétaux importants ? C'est une possibilité pour la Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Invitée ce jeudi de La Grande interview Europe 1-CNews, celle qui est aussi députée des Yvelines, s'est positionnée en faveur d'un changement ciblé de la Constitution permettant ainsi "d'ouvrir les possibles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous permettre d'interroger les Français"

"Vous savez, on dit toujours que 'les Français ne nous font pas confiance', mais est-ce que les politiques font confiance à nos compatriotes ? Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum et je propose que l'on modifie justement la Constitution", a assuré Yaël Braun-Pivet au micro de Sonia Mabrouk. "Je propose que le président de la République fasse une modification de la Constitution ciblée à l'article onze, simplement pour ouvrir le champ des possibles et nous permettre d'interroger les Français sur des sujets qui les concernent directement".

Pour rappel, l'article 11 de la Constitution permet un référendum sur "tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent". De ce fait, des questions posées sur la préférence nationale, chère au Rassemblement national, ou encore les quotas ou le regroupement familial, seraient jugés anticonstitutionnels.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Celle qui fut ministre des Outre-mer en 2022 a donc rappelé ce mercredi matin être "très favorable aux référendums" sur des sujets qui "intéressent profondément", la population française. Que ce soit "l'immigration, la fin de vie, le service militaire", autant de sujets possibles qui pourraient donc être soumis à des référendums dans les prochains mois.