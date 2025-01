Lutte contre l'immigration illégale : «Il faut modifier notre constitution», lance le député RN de l'Oise

Invité d'Europe 1 Matin week-end, le député RN de l'Oise, Philippe Ballard, est revenu sur la circulaire de Bruno Retailleau en matière d'immigration. Pour l'édile, le tour de vis est insuffisant puisqu'in fine, "on régularise des gens qui sont hors-la-loi".

Un tour de vis insuffisant ? Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté sa nouvelle circulaire concernant l'immigration. Cette dernière se veut plus dur que la précédente, mise en place par Manuel Valls, en allongeant notamment la durée minimale de présence en France pour demander une régularisation à sept ans, contre cinq précédemment. Autre point notable, passer de 30.000 régularisations annuelles à 20.000.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On n'a pas à régulariser ce genre de personne"

Mais pour Philippe Ballard, député RN de l'Oise, "ce n'est pas suffisant". "In fine, on régularise des gens qui sont hors-la-loi, qui sont entrés par effraction sur le territoire national. On n'a pas à régulariser ce genre de personne."

Pour l'invité d'Europe 1 matin week-end, "il faut modifier notre Constitution, c'est le point central". Car pour l'édile, "tant qu'on ne modifiera pas notre Constitution pour nous mettre à l'abri des jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, on n'y arrivera pas".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et si la suggestion du ministre de l'Intérieur d'avoir recours à un referendum sur l'immigration plait à Philippe Ballard, il rappelle que cela ne dépend pas de Beauvau.