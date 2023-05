Immigration : comment Les Républicains ont-ils repris la main ?

On les avait laissé sonner, presque K.O, le 20 mars dernier. 19 députés sur les 61 qui composent le groupe Les Républicains (LR) votaient la motion de censure du groupe LIOT, déposée après le recours du gouvernement au 49.3 sur la réforme des retraites. La droite, parangon de l’orthodoxie budgétaire, faisait alors éclater ses divisions au grand jour. Deux mois plus tard, après avoir lancé son média, son école de formation, son contre-gouvernement et à l’approche des Etats généraux de la droite, LR a coupé l’herbe sous le pied du gouvernement dimanche dernier en dévoilant dans le JDDdeux propositions de loi pour lutter contre l’immigration.

Des mesures radicales, mais travaillées. "On a le sérieux et l’audace. Le sérieux, c’est ce qu’il manque au RN, l’audace à la majorité", s’enorgueillit Éric Ciotti, en visite à Copenhague ce mercredi pour s’inspirer du modèle d’immigration danois.

Le "en même temps" trouve ses limites

Depuis cette annonce, le Rassemblement national (RN) accuse LR de plagiat. "C’est notre projet, mais commandé sur Wish", ironise Marine Le Pen, interrogée sur CNEWS par Laurence Ferrari. La présidente du RN à l'Assemblée nationale avait en effet défendu nombre des propositions présentées cette semaine pendant la dernière campagne présidentielle. "Moi aussi j’ai parlé du référendum il y a 10 ans", s’agace Eric Ciotti, auteur d’une proposition de loi sur le sujet en 2016. "On s’est appuyé sur les travaux de François-Noël Buffet, de Patrick Stefanini. On n’a pas besoin de référence ailleurs. Le RN est un peu gêné car notre texte tient la route et sort des slogans." La première proposition de loi des Républicains comportera pas moins de 50 articles.

Qu’importe le peu de chances que ces deux textes soient repris par l’exécutif. LR persiste : "Je suis convaincu qu’on doit changer de cadre constitutionnel. Il y a une immense majorité de Français, y compris à gauche, pour nous soutenir. Il n’y a qu’Emmanuel Macron qui puisse répondre à cette main tendue", lâche le patron des Républicains, reprenant à son compte la menace d’une motion de censure si le gouvernement venait à garder son projet de loi en l’état.

"On ne peut pas prétendre lutter contre l’immigration et proposer de régulariser les clandestins. C’est totalement contre-productif", fulmine Eric Ciotti, qui dénonce "l’immobilisme" du gouvernement. "Le 'en même temps' trouve ses limites."

L’unité retrouvée

La séquence aura aussi et surtout permis de ressouder les troupes LR. Même Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont, auteurs début mai d’une proposition de référendum d’initiative partagée sur l’immigration, se sont finalement rangés derrière le parti. Le député du Pas-de-Calais, un temps présenté comme le "Monsieur immigration" des Républicains, n’a pour autant pas été convié au Danemark. "Ce n’est pas le choix que j’ai fait", évacue Eric Ciotti. Aurélien Pradié ? "On s’est vu la semaine dernière. On a parlé de ces sujets. On poursuit le même objectif."

Le président des Républicains a souffert de ses premiers mois à la tête du parti. "Les retraites ont focalisé l’attention pendant 4 mois. On commence enfin à voir où je veux aller", souffle-t-il. Et promet d’accélérer. "Il y aura d’autres propositions de loi, sur l’économie, la réindustrialisation. On est un parti de gouvernement, on se doit d’être à l’initiative."

Eric Ciotti savoure cette bouffée d’oxygène. "Par petites touches, on dessine un nouveau paysage. On commence à voir le ciel bleu", sourit celui qui a déjà arrêté la date de sa rentrée politique, au 27 août, chez lui, dans les Alpes-Maritimes.