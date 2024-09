Cyril Hanouna - «Je ne le regrette pas une seconde», lance Éric Ciotti à propos de son alliance avec le RN

Éric Ciotti l'assure : son alliance avec le Rassemblement national en vue des législatives était la meilleure option à prendre. Et ce même si les Républicains, le parti qu'il dirigeait jusqu'à présent, lorgne aujourd'hui les principaux ministères du nouveau gouvernement, galvanisés par la nomination à Matignon de l'un des leurs, Michel Barnier.

"Je ne le regrette pas une seconde. Au contraire, c'est une fierté pour moi d'avoir brisé ce mur, ce pseudo-front républicain d'une stupidité absolue et d'un mépris total pour tellement de Français", appuie l'élu des Alpes-Maritimes au micro de l'émission On marche sur la tête. Interrogé sur l'opportunité d'intégrer le gouvernement, qui aurait pu s'offrir à lui, Éric Ciotti balaie d'un revers de la main : "Gouverner dans ce contexte ? Non, je n'en ai aucune envie".