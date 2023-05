«Ils veulent prendre de vitesse l'exécutif», Les Républicains passent à l'offensive sur l'immigration

Les Républicains passent à l'offensive. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le président du parti, Éric Ciotti, mais aussi le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, et celui des députés, Olivier Marleix, ont dégainé leur plan pour lutter contre l'immigration. Et ont dévoilé le contenu des deux textes que loi que présentera le parti dans le courant de la semaine. Le premier prévoit de réformer la constitution pour permettre l'organisation de référendums, ou encore de restaurer la souveraineté du pays, vis-à-vis des traités et du droit européen en matière migratoire. Quant au second, il doit poser quatre principes pour une nouvelle politique d'immigration. À travers ces deux textes, les trois cadres du parti entendent mettre fin à une situation qu'ils considèrent comme incontrôlée.

"Ils se positionnent aussi par rapport au Rassemblement national"

Pour Les Républicains, estime sur Europe 1 le politologue Arnaud Benedetti, il s'agit surtout de mettre sur la table leurs thèmes et d'affirmer leur position dans le jeu politique français. "Les Républicains essaie de prendre de vitesse l'exécutif sur la question de l'immigration, surtout dans un contexte où on voit que cet exécutif a été extrêmement hésitant sur cette question", analyse le spécialiste. Mais selon lui, Les Républicains courent après un autre objectif : "Ils veulent aussi montrer qu'ils sont force de proposition, notamment avec la volonté d'inscrire dans le champ du référendum la question migratoire, ce qui suppose une modification constitutionnelle".

Enfin, LR chercherait à couper l'herbe sous le pied de plusieurs opposants, y compris en interne. Arnaud Benedetti cite notamment Aurélien Pradié, plutôt favorable à un référendum d'initiative partagée (RIP). "Et ils se positionnent également par rapport au Rassemblement national qui a fait depuis bien longtemps de cette question migratoire, l'un des enjeux saillants de son programme et de ses propositions", conclut-il.