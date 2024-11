Présidentielle américaine : Éric Ciotti affiche son soutien à Donald Trump

"Il a plus d'atouts et de capacité" à régler la situation en Ukraine et au Proche-Orient "que les démocrates", a avancé Éric Ciotti, président fondateur de l’Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes, au sujet de Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle américaine.

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, Éric Ciotti a affiché son soutien à Donald Trump arguant que la politique de l'ancien président des États-Unis "serait plus profitable pour les équilibres économiques et politiques et pour la paix dans le monde". Réécoutez l'extrait.