Narcotrafic : «L'Etat peut s'effondrer si la violence continue à gagner des territoires», estime Eric Ciotti

Poitiers, Rennes, Valence, Marseille… Dans les quatre coins de la France, c'est le même son de cloche : le narcotrafic sévit de plus en plus sur le territoire et gagne du terrain. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, Éric Ciotti, président fondateur de l’Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes, estime que "cette guerre" contre ce banditisme "va être perdue".

"Je suis très sceptique"

"L'état peut s'effondrer si la violence continue à gagner des territoires et à gagner des parts de marché", fustige-t-il face à Sonia Mabrouk. Il évoque que les autorités pénitentiaires sont menacées avec des prisons qui manquent d'effectif.

Et le président fondateur de l’Union des droites pour la République n'est pas optimiste concernant la sécurisation de la France pour les prochains mois. "Quand je vois les votes du gouvernement, et la majorité qui le soutient, sur le sujet à l'Assemblée nationale, je suis très sceptique. Et ce n'est pas cette majorité qui ne sortira du chaos. Ceux qui nous sortiront du chaos, c'est cette alliance des droites que j'ai pour", ponctue-t-il.