LR : Éric Ciotti lancera «les États généraux le 10 juin, pour poser une ligne idéologique»

Le souffle de la droite républicaine peut-il reprendre un nouveau souffle ? Ces derniers mois, les politiques du groupe n’ont pas forcément montré un alignement sur des questions importantes comme la réforme des retraites. Mais son président, Éric Ciotti, veut relancer son mouvement politique et se donne des objectifs dans les mois à venir.

Des États généraux de la droite à partir du 10 juin

"Mon objectif, c'est que nous gagnons l'élection présidentielle de 2025", annonce fermement Éric Ciotti au micro d’Europe 1 Matin ce mercredi. Et le président de groupe y croit vraiment et place toute son énergie dans ce but. "Je vous l'annonce, des États généraux de la droite se tiendront le 10 juin prochain avec un but : poser notre ligne idéologique", explique-t-il.

À partir de cette date, six mois de travail attendent les membres du groupe avec des débats dans les fédérations pour redessiner les lignes de la droite. "Qu’est-ce qu'est la droite ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle peut porter ? Qu'est-ce qu'elle doit porter comme espérance ?" se questionne Éric Ciotti.

Et pour représenter la droite aux élections de 2027, l’homme de la situation serait Laurent Wauquiez pour le président des Républicains. "C'est pour moi en tout cas celui qui a le plus de qualités pour relever ce défi", souligne-t-il.

Éric Ciotti veut aussi lancer un média dans les prochaines semaines et mettre en place un contre-gouvernement pour "porter des propositions différentes par rapport à ce qui est fait aujourd'hui". Le calendrier de la droite sera donc dense dans les semaines à venir pour redresser la droite. "Notre famille politique est en difficulté. Le débat sur les retraites a souligné malheureusement, par rapport à des trajectoires individuelles et personnelles, des incohérences. Mais je le redis, nous avions porté cette volonté de réforme parce que le pays a besoin de réformes. On ne peut pas continuer à vivre à crédit. On ne peut pas continuer à dévaloriser le travail", ponctue Éric Ciotti.