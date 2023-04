Immigration : Les Républicains vont déposer leur propre texte, annonce Olivier Marleix

Les Républicains, qui refusent d'endosser la responsabilité du report de la loi immigration, déposeront leur propre texte sur le sujet, a annoncé le patron du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix mercredi aux Echos. "Nous avons décidé avec Éric Ciotti (président de LR) et Bruno Retailleau (patron du groupe sénatorial) de déposer une proposition de loi commune portée par Les Républicains", a-t-il affirmé. "Nous ne voulons pas d'un texte pour faire semblant. Une majorité écrasante de Français attend que ça change", a-t-il ajouté.

"La division est dans le camp (d'Élisabeth Borne) !", répond Olivier Marleix

La Première ministre Élisabeth Borne a mis en cause LR dans le report de la loi immigration, qu'elle a annoncé mercredi. "Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier (mardi) en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée", a-t-elle affirmé. "La division est dans son camp !" a répliqué Olivier Marleix, en assurant que "sur ce sujet-là nous n'avons aucun état d'âme. Et surtout pas entre les groupes LR du Sénat et l'Assemblée". "Le gouvernement est piégé par l'aile gauche de sa majorité", a-t-il martelé.

Éric Ciotti a lui aussi estimé dans un communiqué que "l'absence de majorité sur cette question est la conséquence des profondes divisions qui traversent la coalition présidentielle". "Mais elle est aussi la conséquence de l'obstination du gouvernement à vouloir imposer une énième vague de régularisation des clandestins", a-t-il ajouté, estimant que "le recours au référendum est désormais la seule solution".

Trop facile @Elisabeth_Borne de vous défausser sur #LR : cette manœuvre grossière ne fera oublier à personne que ce sont les divisions de votre propre majorité qui vous obligent à reporter une fois de plus la loi immigration. C’est bien le En même temps macroniste qui paralyse… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 26, 2023

De son côté, Bruno Retailleau a interpellé la Première ministre sur Twitter : "trop facile Elisabeth Borne de vous défausser sur LR", a-t-il lancé, en déplorant une "manœuvre grossière" masquant des "divisions" au sein de la majorité.