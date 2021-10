"Il me demande les tendances" : quand Cyril Hanouna conseille Emmanuel Macron

INTERVIEW

Ils ont deux visions de la France différentes mais pas pour autant antinomiques. Invités de Sonia Mabrouk mardi dans Europe Matin, le politologue Jérôme Saint-Marie et l'animateur Cyril Hanouna ont livré leur regard sur la politique. Ils publient en effet chacun des ouvrages très différents à ce sujet, à savoir Bloc populaire aux éditions Cerf et Ce que m'ont dit les Français aux éditions Fayard, signé de l'animateur de C8 ainsi que de Christophe Barbier.

Connaître la tendance sur les réseaux sociaux

Interrogé sur ses rapports avec les politiques, Cyril Hanouna est notamment revenu sur sa relation avec Emmanuel Macron. "Je ne cache pas ma proximité avec lui comme avec d'autres personnes", a-t-il assuré en référence à Jean-Luc Mélenchon qui a plusieurs fois été invité de son émission. "J'échange avec le président de la République mais je ne le connais pas personnellement. On s'est vus deux fois, une fois à l'antenne et une fois lors d'une remise de médaille", a détaillé l'animateur.

Pour lui, cette proximité s'explique en partie par le fait que le chef de l'Etat s'intéresse "beaucoup aux réseaux sociaux" et à "leur résonnance". "Il sait que je suis très actif là-dessus donc il me demande parfois comment je sens les choses. Il a plusieurs relais, on l'a vu avec Mcfly et Carlito, qui sont des Youtubeurs en contact avec une certaine tranche de la population. Donc il essaie de faire une analyse de ce qui se passe en France et ça ne me dérange pas du tout qu'il me demande les tendances qui émergent", a poursuivi Cyril Hanouna.

Mcfly et Carlito ont en effet tourné une vidéo de rentrée avec le chef de l'Etat début septembre. Un pari qui a suscité la polémique et a été jugé déplacé par une partie de l'opposition.