Six mois après sa promesse, Macron s'affiche avec un portrait de McFly et Carlito

Pari presque tenu. En mai, Emmanuel Macron avait reçu à l'Elysée les deux youtubeurs stars McFly et Carlito après que ces derniers aient relevé un défi du président en récoltant 10 millions de vues avec une vidéo pour défendre les gestes barrières. Lors de cette émission qui avait pris la forme d'un concours d'anecdotes, le chef de l'Etat s'était à son tour engagé à montrer un portrait du duo sur son bureau lors d'une prochaine allocution. Une promesse qu'il n'avait finalement pas honorée. En juillet, son entourage évoquait le contexte sanitaire, la France étant alors plongée dans une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus, pour justifier cette décision. Mais dans une vidéo publiée jeudi sur son compte twitter pour marquer la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a finalement exhibé un cliché des deux youtubeurs.

Il souhaite bon courage aux élèves pour la rentrée

Le chef de l'Etat a ainsi brièvement montré un portrait de McFly et Carlito pour appeler les jeunes à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières. "Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention", a-t-il dit.

Dans la vidéo, Emmanuel Macron affirme que le gouvernement est "en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible" malgré la pandémie de Covid-19, en saluant "la mobilisation exceptionnelle" des enseignants et des parents d'élèves. Et s'adresse aux élèves qui ressentent "un peu d'angoisse le matin de la rentrée". "J'espère que ce soir, cette angoisse sera dissipée. Bon courage", conclut-il.

Dans cette même vidéo, Emmanuel Macron déclare avoir "une pensée particulière" pour Samuel Paty, l'enseignant qui avait été décapité en octobre 2020 après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. "J'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty", dit-il.