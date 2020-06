Pourquoi les candidats de la majorité aux municipales s’arrachent Édouard Philippe

Très exposé dans la gestion de la crise du coronavirus, Édouard Philippe gagne en popularité. Dans plusieurs études d'opinion, le Premier ministre devance désormais Emmanuel Macron, qui lui perd des points. Et alors que le deuxième tour des élections municipales se rapproche, de nombreux candidats de la majorité LREM comptent bien profiter de cette bonne dynamique, en s'affichant avec le chef du gouvernement. À Brest, Paris, ou encore à Levallois Perret, tous pourront ainsi arborer une photo avec Édouard Philippe.

"Il est un atout. Ce serait dommage de ne pas profiter de sa bonne gestion de crise", glisse un candidat. D'autre aimeraient avoir leur cliché et la file d’attente s’allonge. Il y a trois mois, en mars, très peu, voire aucun candidat, n’avait sollicité le Premier ministre, qui peinait à sortir de la douloureuse réforme des retraites.

"Le virer aurait un côté injuste"

Depuis, le vent a tourné, et la popularité du chef du gouvernement est dans le vert. "On se prenait des bourrasques, mais maintenant, le vent, on l’a plutôt dans le dos", souligne un de ses amis, pour qui l’effet gestion de crise se ressentira forcément au Havre, où Édouard Philippe est en ballotage.

À Paris, la réalité est différente. Une partie de la macronie espère bien le voir quitter Matignon après les élections municipales. De son côté, Emmanuel Macron, lui-même, n’a pas encore tranché. Mais attention à se séparer d’un Premier ministre populaire. "Le virer, ça aurait un côté injuste", prévient un ministre.