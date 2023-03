Horizons : la majorité veut «faire bloc» avec les députés d'Edouard Philippe malgré les tensions

Elisabeth Borne sera aux côtés d'Edouard Philippe ce samedi après-midi pour le premier congrès d'Horizons au Parc floral de Paris. La première ministre va s'exprimer devant les troupes du parti de son prédécesseur à Matignon qui, un an et demi après son lancement, revendique 20.000 adhérents, dont 400 élus locaux. Elle devrait appeler le camp présidentiel à "faire bloc" alors que les relations sont très tendues entre Philippistes et Macronistes.

Vives tensions entre les deux camps

Le torchon brûle entre le parti du président, Renaissance, et celui de son ancien Premier ministre, Horizons. À tel point qu'une demi-douzaine de députés philippistes envisageaient de s'abstenir sur la réforme des retraites avant que l'exécutif ne décide d'utiliser le 49.3. Ils allaient faire défection à un moment crucial, ce qui a profondément agacé le président, confie un poids lourd de la Macronie.

Au-delà des retraites, cela fait plusieurs semaines que les tensions sont vives entre les deux composantes de la majorité, entre propositions de lois retoquées de part et d'autre et attaques échangées par médias interposés.

Pour autant, Horizons est membre de la majorité. "Nous soutenons le gouvernement et la Première ministre", a tenu à rappeler Edouard Philippe cette semaine dans Le Figaro. Le maire du Havre a également mis en garde contre toute forme d'immobilisme et tendu la main aux Républicains pour un accord de gouvernement.