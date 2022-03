Guerre en Ukraine : les premiers réfugiés arrivent en France

Face à l'invasion russe, ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir fui l'Ukraine en l'espace d'une semaine. Une majorité a trouvé refuge dans les pays frontaliers de l'Ukraine, en Pologne mais aussi en Roumanie. Certains réfugiés sont parvenus jusqu'en France, où leur prise en charge s'organise progressivement.

Dans la région de Lyon, Yana Khomenkova, secrétaire du comité culturel franco-russe d’Autun a recueilli une de ces nombreuses familles. "Il faut que vous imaginiez qu'ils ont fait la route directement dès que les bombardements ont commencé. Ils repensent à tout ce qu'ils ont laissé derrière et ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux, raconte-t-elle à l'antenne d'Europe 1. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, de quoi ils vont vivre. C'est la grande question et il n'y a aucune réponse pour le moment."

Un support moral et matériel

Une famille arrivée "sans rien" en France et qui a été accueillie par des proches. "Heureusement qu'ils ont leur famille ici pour leur donner un support moral. Il y a aussi la municipalité pour apporter un support matériel", témoigne la secrétaire. Avec l'aide de la Ville d'Autun, le comité a trouvé un logement, mis en place des lits et collecté quelques habits et quelques jouets. "La fille, âgée de 8 ans, n'avait même pas de chaussures, elle est sortie en claquettes."

>> LIRE AUSSI : Guerre en Ukraine : une parisienne se mobilise pour venir en aide aux civils

Ils espèrent que les délégations russes et ukrainiennes trouveront un accord rapidement. Celles-ci se sont réunies lundi au Bélarus pour négocier. Une nouvelle rencontre sera bientôt organisée à la frontière polono-bélarusse. Kiev a notamment demandé "un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des troupes (russes) du territoire ukrainien".

Pour accueillir ces réfugiés en France, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs annoncé qu'ils pourront circuler gratuitement à bord des trains longue distance. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a quant à lui adressé un courrier aux maires de France, afin de les inviter à se rapprocher des préfets pour organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens.