Guerre en Ukraine : quel accueil pour les réfugiés ?

L'Assemblée générale de l'ONU va se pencher sur la crise humanitaire lors d'une session extraordinaire d'urgence ce mardi. Une session qui durera probablement jusqu'à demain. Ces réfugiés de la guerre en Ukraine, dans leur immense majorité, quittent le pays par l'ouest, notamment par la Pologne. Au poste de humanitaire de Przemysl, à 20 kilomètres de la frontière, les réfugiés sont redirigés par d'autres villes polonaises. Europe 1 s'est rendue sur place.

"Nous voulons vivre en paix"

Les bus partent de Przemysl vers toute la Pologne. Ce sont des allers et venues permanentes. Des navettes sont également organisées avec le poste frontière. Elles déposent des Ukrainiens désemparés au milieu de ce grand parking devenu une fourmilière entre distribution de nourriture et une tente de la Croix-Rouge.

Darina se tient sur sa béquille. Elle attend une voiture qui vient la chercher, mais c'est une solution temporaire, dit-elle. "Nous avons une sœur en Pologne. L'Europe, c'est bien, mais je veux voir ma famille réunie. Je veux vivre chez moi... Là où je suis née, où j'ai mes amis, où j'ai étudié, notre Ukraine est si belle. Nous voulons vivre en paix", raconte-t-elle les larmes aux yeux.

Pas d'installation prévu, pas de renonciation. Ils sont nombreux à espérer encore une victoire. Il faut souligner d'ailleurs un flux inverse : ceux qui prennent la route vers l'Ukraine. Un petit groupe venu d'Europe remplit un camion à la hâte.

"Ce bus va en Ukraine, dans une ville qui a été bombardée lundi. C'est un aller sans retour", explique Maxime. Des camions comme celui-ci partent chaque jour pour apporter des vivres et des médicaments aux Ukrainiens sous les tirs. "Tous les conducteurs qui ont moins de 60 ans doivent rester se battre. Moi, j'aide encore un peu et j'irai ensuite. Qui d'autre va se battre pour l'Ukraine ?"

Tous les jours, des réfugiés se présentent ici en même temps que des volontaires qui improvisent et trouvent à aider dans la région.

Comment organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens ?

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était d'ailleurs en Pologne avec son homologue allemand mardi matin pour coordonner l'aide humanitaire entre pays européens. La France, accueille d'ores et déjà une partie des nombreux réfugiés.

Au niveau européen, la réponse va se faire en deux temps. Tout d'abord, la priorité l'accueil des réfugiés en détresse de manière inconditionnelle et ensuite, la répartition des migrants dans les pays de l'Union européenne (UE).

Le sujet a été évoqué une première fois dimanche dernier par les 27 ministres de la Justice et de l'Intérieur européens, et une décision a été prise, pendant 90 jours tout ressortissant ukrainien peut circuler librement dans l'ensemble des pays de l'UE. D'ailleurs, la SNCF a annoncé la gratuité à tous les Ukrainiens qui voyagent à bord des TGV et des Intercités.

Les ministres de l'Intérieur européens se réuniront à nouveau jeudi prochain pour préparer un régime de protection temporaire pour aller au-delà des 90 jours. Pour terminer, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, réunit en ce moment même l'ensemble des préfets pour faire le point sur les capacités d'accueil des réfugiés dans les départements. Selon les informations d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur vient d'écrire à tous les maires pour inciter ceux qui le souhaitent à se rapprocher des préfets pour accueillir des réfugiés.