INFO EUROPE 1 - Ukraine : Darmanin écrit aux maires pour organiser l'accueil des réfugiés

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé un courrier aux maires de France afin de les inviter à se rapprocher des préfets pour organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens. Depuis six jours, les Russes ont lancé une opération militaire en Ukraine, provoquant la fuite de plus de 600.000 habitants.

Accueillir les réfugiés en détresse et répartir les migrants

La réponse à l'accueil de ces réfugiés doit se faire en deux temps. Tout d’abord l’accueil de réfugiés en détresse, et ensuite la répartition des migrants. Le sujet a été évoqué une première fois dimanche dernier par les 27 ministres de la Justice et de l’Intérieur européens. Et une décision a été prise : pendant 90 jours, tout ressortissant ukrainien est libre de circuler dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. La SNCF a d'ailleurs annoncé la gratuité à tous les Ukrainiens qui voyagent à bord des TGV et Intercités.

Les ministres de l’Intérieur européens se réuniront à nouveau jeudi prochain, pour préparer ce qu’on appelle un régime de protection temporaire, pour aller au-delà des 90 jours. Pour terminer, le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin réunit en ce moment même l’ensemble des préfets pour faire le point sur les capacités d’accueil des réfugiés dans les départements.