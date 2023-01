Grève contre la réforme des retraites : la France insoumise se prépare au cortège du 21 janvier

Ce jeudi aura été une première journée de mobilisation réussie contre le projet de réforme des retraites pour les syndicats. Et ces derniers comptent bien continuer de montrer leur détermination face au gouvernement et organisent une nouvelle journée de grève, le 31 janvier prochain.

Une manifestation "complémentaire"

Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir faire pression sur l'exécutif. Ainsi, une nouvelle journée de mobilisation se fera ce samedi. Cette marche organisée à Paris par des organisations de jeunesse, et soutenue par La France insoumise, doit permettre d'élargir la contestation à toutes les classes d'âge.

Si la mobilisation devrait être bien moins importante que celle de jeudi, cette nouvelle manifestation sera "complémentaire" avec l'action de jeudi et "beaucoup plus familiale", estime Jean-Luc Mélenchon. Et l'ancien leader insoumis, présent hier dans le cortège marseillais, espère amplifier la contestation en enchaînant les victoires.

Vers un cortège polémique ?

Car pour l'ancien député, "le gouvernement a perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de la réforme." Et d'ajouter : "vous verrez que très rapidement, on aura des rassemblements, des manifestations pendant les week-ends", souligne-t-il.

Mais Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi s'emparer de la mobilisation pour faire son retour au premier rang de la scène politique, après plusieurs mois de polémiques à la France insoumise. Et les turbulences risquent de continuer car le député Adrien Quatennens, actuellement radié de La France insoumise, pourrait s'immiscer dans le cortège de demain. De quoi raviver à coup sûr les divisions internes.