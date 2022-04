Gérard Majax, «finito», tweet géant : l’article à lire si vous avez manqué le débat présidentiel

Un match retour plus apaisé qu'il y a cinq ans, mais pas avare de moments forts. C'est ce dont les près de 15,6 millions de téléspectateurs ont eu droit mercredi soir, devant le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si ce nouveau duel, arbitré par Léa Salamé et Gilles Bouleau, a été "courtois", il a également été émaillé par des passes d'armes et des moments qui marqueront la présidentielle de 2022. Europe 1 revient sur les moments forts du débat Macron-Le Pen.

Le faux-départ de Marine Le Pen

Le débat de l'entre-deux tours a d'abord été marqué par le faux départ de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national a démarré son discours sur le peuple français au moment du jingle. "Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre", lance Gilles Bouleau. Après le jingle, Léa Salamé a invité la députée du Pas-de-Calais à poursuivre sa prise de parole, tout en lui assurant que son temps ne serait pas amputé à cause de ce faux-départ.

En quoi seriez-vous une meilleure Présidente ?



️ @MLP_officiel

"Je serai la Présidente du régalien, du quotidien mais, surtout, je serai la Présidente de la concorde restaurée entre les Français"



#2022LeDébat sur @TF1 | @LCI > https://t.co/K14FB2EJYmpic.twitter.com/H8QMvUsJwF — TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

Poutine, Le Touquet... Les plus fortes punchlines du débat

Tout au long de l'émission, le président sortant Emmanuel Macron n'a pas hésité à multiplier les punchlines face à son adversaire. "Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse", lâche-t-il par exemple. Le président ajoute un peu plus loin : "J'ai regardé votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant, mais pas de problème : c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les cinq années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie."

Ensuite, Emmanuel Macron est aussi revenu sur les relations de Marine Le Pen avec la Russie, en l'accusant "de dépendre du pouvoir russe et de monsieur Poutine". "Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie", a-t-il asséné, en référence au prêt contracté par son parti auprès d'une banque russe. Il a aussi taclé la candidate du Rassemblement national sur l'histoire du parti, estimant qu'elle ne devrait pas parler du général de Gaulle.

De son côté, Marine Le Pen a également attaqué son adversaire du soir à quelques reprises. L'une de ses offensives les plus marquantes vise la construction d'un éventuel champ d'éoliennes en mer aux larges des côtes du Touquet, dans le Pas-de-Calais, où le président sortant possède une maison avec sa femme Brigitte.

Gérard Majax, "finito" : les références surprenantes de Macron

Le président-candidat s'est également fait remarquer pour avoir fait une référence à Gérard Majax, prestidigitateur français qui a notamment participé aux émissions Stars à la barre sur Antenne 2 ou Le Club Dorothée sur TF1. Emmanuel Macron reprenait Marine Le Pen, qui prenait en compte les catégories B et C de Pôle emploi pour chiffrer le chômage en France. "Non, on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ce n'est pas Gérard Majax ce soir, madame Le Pen", a-t-il assuré.

Sur les chiffres du #chômage



️ @EmmanuelMacron

"C'est par Gérard Majax ce soir, on parle de vies derrière, la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid, vous avez voté contre."



#2022LeDébat@TF1 | @LCI#debatmacronlepenpic.twitter.com/6uhHvJyiRi — TF1Info (@TF1Info) April 20, 2022

En outre, Emmanuel Macron a employé une expression de jeune, "finito", pour contrer un argument de Marine Le Pen sur l'Union européenne.

Le tweet géant de Marine Le Pen sur l'Ukraine

Accusée d'être proche de Vladimir Poutine et d'avoir approuvé l'annexion russe de la Crimée en 2014, Marine Le Pen a montré un de ses tweets imprimé en grand format pour répondre à Emmanuel Macron. Dans ce message, la candidate du Rassemblement national partage son "soutien à une Ukraine libre qui ne soit ni soumise aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie".

Marine Le Pen a brandi un tweet géant pour se défendre sur l'Ukraine et la Russie.

Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP

Un Emmanuel Macron qui fait la moue

Autre image qui aura marqué le débat de l'entre-deux tours : la position adoptée par le président sortant lors des nombreuses interventions de Marine Le Pen. Emmanuel Macron a semblé faire la moue face à son adversaire du soir.

À plusieurs reprises, Emmanuel Macron a semblé faire la moue lors des interventions de Marine Le Pen.

Crédits : Europe 1

Au total, le débat de l'entre-deux tours entre les deux candidats aura duré près de 2h45 contre les 2h30 prévues au départ.