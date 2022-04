«Aïe, aïe, aïe, arrêtez de tout confondre, c'est pas possible» : Macron répond à Le Pen sur la dette

Echange tendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Les deux candidats se sont écharpés sur le thème de la dette. Marine Le Pen a reproché au président sortant d'avoir "créé 600 milliards d'euros de dette supplémentaire en cinq ans, dont deux tiers n'ont strictement rien à voir avec le Covid. Ce sont les chiffres de vos propres ministères. Vos ministères évoquent 145 milliards pour le Covid".

"Vous avez voté contre le quoiqu'il en coûte"

"C'est totalement faux (...) Arrêtez de tout confondre Madame Le Pen, ce n'est pas possible, aïe aïe aïe !, lui a vivement répondu Emmanuel Macron. Les 600 milliards de dette, c'est 200 milliards de la partie État et le reste, c'est la Sécurité sociale, les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations. Le quoiqu'il en coûte, vous avez voté contre mais vous auriez fait quoi pendant la crise Covid ?".