Débat Macron-Le Pen : qui a remporté le duel de l'entre-deux tours ?

Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen a remporté le tant attendu débat de l'entre-deux tours ? Si le président sortant a incontestablement montré qu'il maîtrisait sur le bout des doigts tous ses dossiers, la candidate du Rassemblement national, elle, est apparue plus sympathique et moins professorale que son concurrent.

Marine Le Pen empathique, Emmanuel Macron professoral

"L'objectif de Marine Le Pen était d'apparaître compétente, rassurante, plus lisse. Elle a partiellement gagné ce pari, même si elle s'est embrouillée sur certains chiffres", analyse Mariana Grepinet au micro d'Europe 1. Pour la journaliste de Paris Match, Marine Le Pen a en effet su montrer des signes d'empathie, contrairement à Emmanuel Macron dont l'objectif de ne pas être "professoral" n'a pas été atteint. "Il n'a pas tout à fait gagné ce qui était en jeu de son côté", souligne-t-elle.

Pas de victoire écrasante du président sortant

Si on s'attendait "à une plus grande pugnacité de la part de Marine Le Pen", selon Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, la candidate du RN est apparue plus "sympathique" qu'Emmanuel Macron, "un peu prétentieux et un peu suffisant". "Les Français peuvent davantage s'identifier à Marine Le Pen", affirme-t-il. "Il n'y a pas de victoire écrasante d'Emmanuel Macron sur ce débat. Il a gagné d'un point de vue rhétorique mais les Français peuvent davantage s'identifier à Marine Le Pen, qui s'est montrée plus compréhensive à l'égard des préoccupations des petites gens". Pour Jérôme Béglé du JDD, ce face-à-face était le débat de la "condescendance" contre "l'insuffisance".

La candidate du RN a lavé "l'échec de son débat de 2017"

"Marine Le Pen a eu du mal à démarrer, notamment sur le pouvoir d'achat", explique-t-il. "Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher de jouer aux professeurs. C'était un débat un peu pour rien, même si le président sortant a été plus précis et plus clair que Marine Le Pen". Cette dernière a par ailleurs pu "laver l'affront, la honte, l'échec de son débat de 2017", selon Louis de Raguenel.

Emmanuel Macron a renversé la vapeur

Emmanuel Macron, contrairement à Marine Le Pen, était confronté à la difficulté de défendre un bilan, souligne Jérôme Béglé. Selon lui, la candidate du RN aurait pu se montrer plus offensive en s'attaquant au quinquennat de son adversaire. Finalement, c'est le président sortant qui s'en est pris au bilan de la candidate du RN. "Il y a eu une inversion des rôles", analyse Mariana Grepinet. "Emmanuel Macron devait se défendre et il a attaqué Marine Le Pen sur les votes de son groupe au Parlement européen. Il s'est placé dans le rôle du challenger".

Pour la journaliste de Paris Match, Marine Le Pen a été avantagée par la "multiplicité des thèmes abordés" lors du débat car elle n'a pas pu "rentrer dans le fond des choses". Car la candidate du RN s'est retrouvée "désarçonnée" à plusieurs reprises face aux attaques d'Emmanuel Macron et ne répondait que de simples "c'est faux".

Les trois journalistes politiques s'accordent sur un point : ces 2h30 de débat ne changeront pas l'issue du scrutin dimanche 24 avril, même si ce duel était une "étape importante" de l'élection.