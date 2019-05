Européennes : Lionel Jospin appelle à voter pour la liste Glucksmann

Lionel Jospin, qui n'est plus tenu à la réserve depuis sa sortie en mars du Conseil constitutionnel, a annoncé mardi son intention de voter pour la liste PS/Place publique aux élections européennes dimanche. L'ancien Premier ministre socialiste (1997-2002) a indiqué lors d'un dîner de sa section du PS à Paris "qu'étant fidèle au socialisme démocratique et adhérent du Parti socialiste, il voterait aux élections européennes pour la liste présentée par son parti et conduite par Raphaël Glucksmann", selon un communiqué diffusé par l'ancien chef de gouvernement de la gauche plurielle.

Lionel Jospin, 81 ans, a été le finaliste malheureux de la présidentielle de 1995 face à Jacques Chirac. Il a ensuite emporté les législatives de 1997 et gouverné en cohabitation pendant cinq ans, avant d'être éliminé par Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen (FN) au premier tour de la présidentielle de 2002. Il a été membre du Conseil constitutionnel de janvier 2015 à mars de cette année.