Européennes : le député Gilbert Collard possible candidat éligible

Le député du Rassemblement national Gilbert Collard a annoncé jeudi sa possible présence en position éligible sur la liste de son parti aux élections européennes. "Je pourrais (...) oui", a affirmé sur franceInfo l'avocat et député du Gard, interrogé pour savoir s'il serait sur la liste du RN en position éligible. Si Gilbert Collard est élu et quitte l'Assemblée nationale, il ne restera que cinq députés RN.

"Je considère que le vrai combat maintenant se mène à Bruxelles et à Strasbourg. Le parlement (français) n'était pas grand-chose avant (l'élection d'Emmanuel) Macron. Mais depuis, il est devenu une chambre d'enregistrement avec une majorité disciplinaire complètement aux ordres", a estimé le député.

67 candidats du RN doivent être annoncés à la fin du mois

La présidente du RN, Marine Le Pen, dont la liste est créditée d'environ 22% d'intentions de vote selon les sondages, avait présenté en janvier les 12 premiers candidats. Elle doit annoncer les 67 autres à la fin du mois. Elle-même sera candidate à la dernière place.

Gilbert Collard, qui était le seul député du RN avec Marion Maréchal dans la précédente législature, a estimé par ailleurs que l'ancienne députée RN du Vaucluse "pourrait être une bonne candidate" de son parti pour la présidentielle de 2022 "si Marine Le Pen n'était pas candidate, ce qu'elle doit être légitimement".

Ce n'est "pas le boulot de la justice" de décider qui devait participer à la joute

A propos du débat des têtes de liste sur France 2 jeudi soir, il a estimé que ce n'était "pas le boulot de la justice" de décider qui devait participer à la joute. "Ca va complètement plomber l'émission", a-t-il jugé. "Quand un candidat (...) ne représente rien, ce qui est le cas de Florian Philippot (ancien bras droit de Marine Le Pen, NDLR), il ne faut pas pourrir, abîmer la qualité d'un débat", a-t-il affirmé. La chaîne a consenti mardi à accueillir trois autres candidats à son débat, Benoît Hamon (Générations), Florian Philippot (Les Patriotes) et François Asselineau (UPR), après une décision de justice lui ordonnant de les inviter ou de les inclure dans un rendez-vous similaire.