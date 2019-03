EXCLUSIF - Intentions de vote aux européennes : le RN réduit l'écart avec LREM

EXCLUSIF

La République en marche (LREM) se maintient en tête des intentions de vote aux élections européennes du 26 mai prochain, devant le Rassemblement national, qui réduit toutefois l’écart, selon un sondage BVA-Orange pour Europe 1 et La Tribune publié lundi.

L'étau se resserre entre LREM et le RN

24% des sondés* affirment en effet qu’ils voteront pour la liste LREM-MoDem, tandis qu’ils sont 21% à se tourner vers le parti de Marine Le Pen. La liste LREM enregistre -1 point par rapport aux résultats du dernier sondage de février 2019, alors que la liste RN gagne quant à elle 2 points d’intentions de vote en un mois.

Au pied du podium, la liste Les Républicains recueillerait 12% d’intentions de vote (+2 points), Europe-Écologie-Les Verts 8,5%, La France insoumise 7,5%. Les listes Place Publique-Parti socialiste et Debout la France se talonnent à 5%. Toutes les autres listes sont créditées de moins de 5% d’intentions de vote, dont une issue du mouvement des "gilets jaunes". À noter enfin que 17% des sondés d’ont pas exprimé d’intentions de vote, ou pourraient voter blanc ou nul.

Vers une participation en hausse ?

Par ailleurs, l’intérêt pour le scrutin européen stagne, à deux mois de l’échéance, alors que 62% des personnes interrogées se disent "intéressées" par les élections européennes, contre 36% "pas intéressées". Le taux d’intérêt pour ces élections est surtout marqué chez les retraités (77%), les sympathisants LREM (85%) et LR (79%), tandis qu’il est plus bas chez les habitants des zones rurales (55%), les employés et ouvriers (49%) et les moins de 35 ans et les 35-49 ans (53% et 54%).

Enfin, 45 à 51% des personnes sondées affirment qu’elles iront voter le 26 mai prochain. Cette participation, si elle se révélait exacte, serait au-dessus de la participation des dernières élections européennes de 2014, qui était de 42%.