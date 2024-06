La tête de liste Les Républicains aux européennes, François-Xavier Bellamy, appelle les électeurs de droite à un "nouveau départ" auquel il assure vouloir "se consacrer", grâce à une "relève" qui a notamment refusé les débauchages, dans un entretien mis en ligne lundi sur le site du Figaro. "C'est le moment de refonder cette famille politique qui peut seule répondre aux aspirations du pays", affirme l'eurodéputé sortant dont la liste stagne dans les sondages entre 7 et 8%, à quelques jours du scrutin de dimanche.

"Si vous voulez reconstruire, c'est maintenant que cela se joue"

"Ce nouveau départ, je veux m'y consacrer", assure-t-il. "Et pour le mener à bien, nous n'avons besoin que du soutien de tous les Français qui aspirent à voir se relever un mouvement politique clair sur ses valeurs et exigeant dans son action". "Si vous voulez reconstruire, c'est maintenant que cela se joue", assure la tête de liste LR dans un message clairement adressé aux électeurs de droite qui ont rejoint le Rassemblement national, Reconquête ou la majorité présidentielle.

François-Xavier Bellamy affirme par ailleurs comprendre "les déceptions passées", mais il assure s'être engagé non pas "pour refaire l'histoire, mais pour écrire l'avenir d'une droite renouvelée, sérieuse, cohérente". "Il y a une relève à droite, qui a refusé le cynisme des débauchages et des reniements, qui veut la clarté dont la France a besoin, et qui sait gagner des batailles", assure la tête de liste LR, qui ne se considère "ni juge, ni comptable du bilan" de la droite.

"Avec quelques années d'engagement, je ne crois pas que mon devoir soit de distribuer les bons ou les mauvais points, mais de regarder lucidement cet héritage pour pouvoir reconstruire", ajoute-t-il.