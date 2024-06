Européennes 2024 : Raphaël Glucksmann se dit «fier» de son score mais n'a «pas l'âme à la fête» après le score du RN

La tête de liste PS-Place Publique Raphaël Glucksmann s'est dit dimanche "fier" de sa troisième place aux élections européennes, sans avoir "l'âme à la fête" du fait du score des listes d'extrême droite "Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France", a-t-il déclaré devant ses partisans, évoquant "une vague qui ébranle profondément nos démocraties". "Nous leur tiendrons tête en Europe", a-t-il martelé dans son discours à son QG de campagne dans le 10e arrondissement de Paris.

"Nous, l'extrême droite, nous ne jouons pas avec à chaque scrutin, nous la combattons jour après jour"

Avec un score d'environ 14% des suffrages exprimés d'après les premières estimations, l'essayiste double son résultat de 2019 et s'inscrit en troisième place des élections européennes en France, talonnant la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer. "Nous, l'extrême droite, nous ne jouons pas avec à chaque scrutin, nous la combattons jour après jour", a martelé l'eurodéputé. "Nous leur tiendrons tête, nous leur tiendrons tête en Europe et nous tiendrons tête en France. Avec nous, il n'y aura pas de tergiversation", a-t-il déclaré.

Avec ce score, "ce que nous allons faire émerger, c'est un nouvel espace politique", a jugé le nouvel homme fort de la gauche, en le définissant comme "une nouvelle manière de faire de la politique fondée sur la clarté et la sincérité, sur le refus des outrances, le refus des calomnies, le refus de la violence". "La démocratie est notre bien le plus cher et la démocratie s'affaisse et s'érode quand on ne la cultive pas, quand on ne la défend pas, quand on ne la fait pas vivre", a estimé Raphaël Glucksmann.