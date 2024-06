Députés habillés aux couleurs de la Palestine à l'Assemblée : François-Xavier Bellamy dénonce un théâtre «absolument désolant et révoltant»

La députée LFI Rachel Kéké a brandi mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée un drapeau palestinien, reproduisant le geste de son collègue Sébastien Delogu la semaine dernière, et la séance a été suspendue. À l'ouverture des débats, des députés écologistes, communistes et LFI s'étaient présentés habillés en noir, rouge, blanc et vert, les couleurs du drapeau palestinien, pour manifester leur soutien à ce peuple. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, la tête de liste Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a dénoncé un théâtre "absolument désolant et révoltant".

"L'extrême gauche, on la connaît, elle montre son vrai visage"

Face à cette nouvelle provocation de La France insoumise, François-Xavier Bellamy dénonce au micro de La Grande interview Europe 1-CNews "une indécence" de la part du parti. Mais une autre chose inquiète la tête de liste des Républicains aux élections européennes : l'ambiguïté du gouvernement et de la majorité face à LFI. "L'extrême gauche, on la connaît, elle montre son vrai visage et nous la combattons tous les jours au Parlement européen quand elle prétend continuer de nier que le Hamas est une organisation terroriste", dénonce-t-il au micro d'Europe 1-CNews.

>> Plus d'informations à suivre...