En meeting dans le Loiret, le Rassemblement national et ses alliés unis contre Bruxelles et derrière Marine Le Pen

Un an après leur percée aux européennes, Marine Le Pen et ses alliés d’extrême droite se sont retrouvés ce week-end dans le Loiret. Objectif : afficher leur unité contre Bruxelles et soutenir la cheffe du RN, menacée d’inéligibilité pour 2027.