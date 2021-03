Emmanuelle Wargon : "Je suis contre obliger les propriétaires occupants à faire des travaux"

INTERVIEW

La loi Climat devrait-elle aller plus loin sur le logement ? C'est ce que pense la Convention citoyenne, qui a noté sévèrement l'action gouvernementale sur le sujet, lui attribuant la note de 3.4/10. Invitée d'Europe 1 dimanche, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, a dit son accord avec certaines critiques formulées par le collectif de citoyens notamment sur les moyens et l'accompagnement de la rénovation. Elle estime toutefois que ce serait une erreur de forcer les propriétaires occupants à rénover leur domicile, comme le proposent les 150 Français. Selon elle, ils ne doivent pas être assimilés aux bailleurs.

La ministre favorable à plus d'aides et d'accompagnement

"Les citoyens nous demandent trois choses et il y en a deux sur lesquels je suis d'accord", explique Emmanuelle Wargon. Selon elle, la Convention citoyenne demande d'abord "plus de moyens, plus d'aides publiques pour aider les ménages pour rénover les logements". Elle rappelle que le gouvernement "a beaucoup augmenté les aides dans le plan de relance", notamment par le biais de MaprimeRénov mais reconnait que des améliorations sont possibles. "Il faut qu'on donne de la visibilité sur les années suivantes parce que c'est une politique qui va prendre des années, probablement jusqu'en 2030."

Second point, selon la ministre, la Convention citoyenne "demande qu'on améliore encore l'accompagnement", afin de mieux déterminer les travaux à faire, les aides à dispositions et les artisans à contacter selon les besoins. Un sujet qui concerne notamment les propriétaires bailleurs de passoires thermiques qui vont devoir rénover, conformément à la loi. Sur ce sujet, Emmanuelle Wargon explique avoir "confié une mission au numéro deux de la Caisse des Dépôts, Olivier Sichel, qui revient dans quelques jours nous faire des propositions pour améliorer l'accompagnement". Ces propositions devraient ensuite se traduire par un enrichissement du texte législatif.

Un désaccord sur l'obligation de rénovation pour les propriétaires occupants

Enfin, "les 150 nous disent qu'on doit obliger tout le monde à rénover avec des obligations juridiques et des sanctions", une demande qu'Emmanuelle Wargon rejette. "Nous avons décidé d'obliger les propriétaires bailleurs. C'est à dire ceux qui mettent en location des appartements", rappelle-t-elle. Une disposition qui va rendre potentiellement "1,8 million de logements interdits à la location en 2028. Donc, on a déjà un énorme travail à faire pour que, au moment de cette interdiction, tout ces logements aient été rénovés".

C'est ce qui justifie, selon la ministre, son opposition à la Convention. "Je suis contre le fait d'obliger les propriétaires occupants, c'est à dire les gens qui sont propriétaires d'un logement et vivent chez eux, à faire des travaux." Emmanuelle Wargon le martèle : "les inciter, les aider, les accompagner, oui. Les obliger, non".