Qui sont les ambassadeurs de la police que Macron reçoit à l'Élysée ?

Il va y avoir du bleu ce mardi soir à l’Élysée. Emmanuel Macron reçoit des ambassadeurs de la police pour appuyer sa réforme de cette insitution. Parmi eux, il y aura Robert Broussard, Ange Mancini ou encore Frédéric Péchenard, des figures de la police qui ont marqué à leur manière la maison. D'abord, le plus iconique d'entre eux, le commissaire Robert Broussard, est le tombeur du bandit Jacques Mesrine. Une demi-douzaine de ses pairs a été invitée. Le préfet Ange Mancini est lui, le premier chef du Raid devenu coordonnateur national du renseignement. Enfin, Frédéric Péchenard, l'ancien directeur général de la police nationale est aussi invité.

Grogne inédite face à la réforme institutionnelle

À leurs côtés, Charles Pellegrini, ancien commissaire spécialiste du crime organisé est également convié. Objectif de l'Élysée : leur rendre hommage, à l'heure où la police traverse une réforme institutionnelle, avec une grogne inédite des enquêteurs de la police judiciaire qui dénoncent un affaiblissement de la filière investigation.

"Ça fait un peu réunion d'anciens combattants", ironise un participant. Mais c'est l'occasion pour le président, poursuit-il, de "savoir ce qu'on pense vraiment de l'état de la police et de cette réforme". Car, conclut-il, "on est tous retirés des affaires policières et on attend strictement rien de lui".