Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de départ à la retraite

Emmanuel Macron a des idées concernant la retraite en cas de réélection à la tête du pays. Le président souhaite relever l'âge de départ à la retraite à 65 ans, contre 64 ans évoqués auparavant, révèle Les Echos, dans une information confirmée mercredi par Europe 1 auprès de l'équipe de campagne du président-candidat. La mesure consiste à mettre en place un "âge pivot" n'ayant pas valeur de couperet, plutôt que de relever l'âge légal d'ouverture des droits.

Avant la crise du Covid l’exécutif plaidait en faveur d’un projet de loi de réforme des retraites avec un âge pivot fixé à 64 ans.

Une transition progressive

Emmanuel Macron n’imagine pas cette potentielle réforme effective non pas en un quinquennat. Selon les informations des Échos que nous sommes en mesure de confirmer : si la réforme entre en vigueur en 2023, elle serait totalement achevée neuf ans plus tard. Il y aurait ainsi une transition progressive. Chaque génération devrait cotiser 4 mois supplémentaires au fur et à mesure des années jusqu’en 2032.

Une manière d’essayer de faire passer la réforme en douceur… et par la même de parler à l’électorat de droite en coupant l’herbe sous le pieds à la candidate des républicains Valerie Pécresse qui propose déjà la retraite à 65 ans.

Une réforme aux multiples avantages selon Macron

Cette réforme présente plusieurs avantages aux yeux d'Emmanuel Macron : elle est plus simple à actionner et permettra de faire des économies rapidement. En effet, l'état des comptes du régime de retraites lourdement déficitaire.

Pour rappel, plusieurs pays en Europe ont déjà repoussé l'âge légal au-delà de 64 ans, parmi lesquels le Danemark, l'Italie et la Grèce.