Emmanuel Macron attendu à Monaco pour une visite d'État sous le signe des océans

Le président français et son épouse Brigitte seront accueillis à 16h45 par le prince Albert II et la princesse Charlène dans la cour d'honneur du palais princier, perché sur le Rocher de la petite principauté méditerranéenne. Une visite en prélude à la conférence des Nations unies de Nice sur l'océan.

Un micro-État, du faste et une "communauté de destins" : Emmanuel Macron entame samedi une visite d'État de deux jours à Monaco, la première d'un président français depuis 41 ans, en prélude à la conférence des Nations unies de Nice sur l'océan.

Première visite depuis François Mitterand

Emmanuel Macron et Albert II auront dans la foulée un entretien privé, suivi d'un dîner d'État. Dimanche, ils se rendront ensemble dans une entreprise de thalassothermie, qui produit donc de l'énergie thermique grâce à la mer, ainsi qu'au musée océanographique de Monaco, avant un déjeuner avec leurs épouses.

"Cette visite, qui illustre les liens d'amitié forts et historiques entre les deux pays, sera la première visite d'État d'un président français à Monaco depuis celle de François Mitterrand en (janvier) 1984", souligne l'Élysée. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande y ont aussi effectué des visites présidentielles en 1997, 2008 et 2013 mais à un niveau protocolaire moindre. Emmanuel Macron était passé en janvier, à titre privé, pour les funérailles du chef du gouvernement.

La principauté, un des plus petits États souverains de la planète après le Vatican, est célèbre pour sa famille princière, son casino, ses fastes, son grand prix de Formule 1 et son paradis fiscal.

Enclave médiatique

Les Grimaldi, qui y règnent sans partage depuis sept siècles, alimentent régulièrement la chronique depuis le mariage du prince Rainier avec l'actrice américaine Grace Kelly en 1956 et celui de son fils Albert avec la championne de natation sud-africaine Charlène Wittstock en 2011.

Minuscule enclave de deux km2 sur la Côte d'Azur, entre Nice et Menton, Monaco entretient des liens étroits - bancaires, fiscaux, douaniers - avec la France, régis par une série de conventions.

Accord douanier

Avec 9.900 nationaux - sur 38.000 habitants - la principauté n'a pas les moyens de gérer seule son micro-État. La France assure donc la sécurité de son territoire, et détache en permanence des magistrats, des enseignants et des hauts fonctionnaires.

Le poste de ministre d'État, ou chef du gouvernement, revient traditionnellement à une personnalité détachée par la France. Le conseiller d'Etat Philippe Mettoux y a ainsi été nommé mercredi en remplacement de Didier Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture, décédé en décembre.

Un accord renforçant la coopération douanière bilatérale sera signé dimanche à l'occasion de la visite. Il s'agit d'un enjeu complexe, notamment pour les flux d'argent liquide, en l'absence de frontières visibles entre Monaco et la France.

"Pensé pour Monaco"

Les deux gouvernements vont aussi intensifier la coopération sur le "partage de données et les infractions routières" commises par des Monégasques en France, précise l'Élysée. La protection des océans, un sujet de préoccupation de longue date des princes Rainier et Albert, sera aussi au coeur de la visite.

Juste avant l'ouverture de la troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan (Unoc3) lundi à Nice, Emmanuel Macron et le prince clôtureront un forum sur l'économie et la finance bleue à Monaco.

Intégré au programme onusien, ce rendez-vous vise à réunir des entrepreneurs engagés dans des activités durables liées à l'océan et de très gros acteurs financiers, avec l'idée que dans ce domaine particulier, l'intérêt de la planète peut coïncider avec celui des investisseurs. Conscient de l'engagement de la principauté en matière de préservation des océans, Emmanuel Macron a tenu à l'associer à l'Unoc3.

"Le choix de Nice a été pensé pour Monaco, dans une discussion entre le prince Albert et le président de la République", a expliqué Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes.