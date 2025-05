Pourquoi Emmanuel et Brigitte Macron s’invitent chez Albert et Charlene de Monaco pour deux jours

Le couple présidentiel est attendu sur le Rocher les 7 et 8 juin pour une visite officielle inédite depuis plus de quarante ans.

Le couple présidentiel est attendu sur le Rocher les 7 et 8 juin pour une visite officielle inédite depuis plus de quarante ans. AFP / © Valentine CHAPUIS / AFP

Article Suggestions

Emmanuel et Brigitte Macron poseront bientôt leurs valises à Monaco. Le couple présidentiel est attendu sur le Rocher les 7 et 8 juin pour une visite officielle inédite depuis plus de quarante ans, entre dîner au palais, rendez-vous écolo et bain de foule en bord de mer.