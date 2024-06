Élections européennes : un scrutin synonyme de coup de grâce pour la Nupes ?

Les élections européennes vont-elles bousculer l'avenir de la gauche ? Deux ans après la création de la Nupes, la campagne électorale et l'importation du conflit entre Israël et le Hamas semblent avoir définitivement condamné l'union entre le PS et la France insoumise avec laquelle Raphaël Glucksmann a récemment prononcé une "rupture totale".

Si Glucksmann venait à sortir renforcé de ce scrutin, il pourrait être en mesure de rompre avec la Nupes. Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et les outrances de Jean-Luc Mélenchon, le candidat socialiste fonde sa stratégie électorale sur l'opposition entre deux gauches irréconciliables.

"Les gauches sont décidément irréconciliables"

Un stratagème payant puisqu'il comptabilise près de 15% des intentions de vote dans les sondages, soit deux fois plus que LFI. Un résultat logique pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls. "Ça rappelle avec force les mots qui étaient les miens il y a plus de dix ans et qui avaient été pourtant critiqués : les gauches sont décidément irréconciliables, sur ce sujet notamment, mais aussi sur d'autres".

Dimanche soir, un très bon score de Raphaël Glucksmann pourrait signer la fin d'Olivier Faure, partisan d'une union avec Jean-Luc Mélenchon, et acter la victoire de la frange indépendantiste du PS, incarnée par Carole Delga ou Anne Hidalgo. En dépit des fractures évidentes à gauche, certains députés de tout bord restent malgré tout optimistes à l'idée d'une candidature commune en 2027. François Ruffin, Clémentine Autain ou encore Boris Vallaud font encore consensus, espère un député écologiste.