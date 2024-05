SONDAGE - Européennes 2024 : le RN toujours en tête des intentions de vote à 10 jours du scrutin

Rien ne semble atteindre le Rassemblement National. Alors que les élections européennes du 9 juin prochain approchent, la liste RN de Jordan Bardella reste largement en tête des sondages avec 32% des intentions de vote si les élections avaient lieu ce dimanche, selon le dernier baromètre des élections européennes OpinionWay pour Europe 1, CNews et le JDD. La liste de Jordan Bardella reste loin devant celles de Valérie Hayer (15%) et PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann (14%).

La liste de la France Insoumise semble payer sa stratégie de baser sa campagne sur le conflit à Gaza. La liste, menée par Manon Aubry, est lâchée dans les intentions de vote en émergeant à seulement 6%. Le parti de Jean-Luc Mélenchon passe même derrière les candidats du parti Reconquête! d’Eric Zemmour (7%), mais reste devant les écologistes qui réunissent 5% des intentions.

Duel à distance entre Raphaël Glucksmann et Valérie Hayer

Le Rassemblement national, loin devant, peut observer la course aux électeurs entre le parti présidentiel et celui de Raphaël Glucksmann. Selon le baromètre, Valérie Hayer et ses colistiers perdent 1% des intentions de voix depuis le dernier sondage effectué entre le 21 et 22 mai. La liste PS, elle, gagne 1% et se retrouve sur les talons du Renaissance. À noter que 18 % des sondés, n’ont pas révélé leurs votes.

*Baromètre réalisé sur un échantillon de 1.008 de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, d'académie, de type d'établissement (public/privé) et de niveau d'enseignement. L'échantillon a été interrogé par un questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), du 28 et 29 mai 2024.