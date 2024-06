Européennes : pourquoi y a-t-il tant de panneaux électoraux sans affiches ?

Trente-huit candidats pour beaucoup moins d'affiches de campagne visibles... À l'approche des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, on peut encore voir de nombreux panneaux d'affichages vides dans les communes. Mais ce manque de visibilité n'est pas dû à une volonté politique de chaque mairie. En effet, l'article L.51 du Code électoral oblige les communes à réserver des "emplacements spéciaux" pour l'installation des affiches pour l'ensemble des partis. Elles doivent ainsi attribuer "une surface égale à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats."

Problème, cet affichage étant à la charge des partis et non des villes, les "petits" mouvements politiques n'ont pas toujours les moyens financiers pour assurer une visibilité complète sur les 80 000 points d'affichage disponibles de la métropole.

Les bulletins devraient aussi manquer...

Pour rappel, seuls les partis qui obtiendront plus de 3% des voix lors du scrutin verront leurs dépenses de campagne remboursées. Ainsi, il n'est pas toujours possible d'investir les fonds nécessaires à l'impression et au déploiement de ces affiches. Malheureusement, ce scénario de panneaux électoraux vides n'est pas nouveau.

En 2019, la situation était déjà similaire. Le ministère de l'Intérieur avait alors rappelé au journal Libération qu'"il appartient à chaque liste candidate de faire usage de l'emplacement qui lui est attribué. Dans la mesure où une liste n'apposerait pas d'affiche sur l'emplacement qui lui est dédié, ce dernier devrait rester vierge".

Mais ce manque ne devrait pas se limiter aux affiches de campagne. Pour les mêmes raisons financières, de nombreux bulletins de vote devraient aussi manquer, leur impression étant, là aussi, à la charge des candidats. Caroline Zorn, tête de liste du Parti pirate, a ainsi confié à 20 Minutes ne pas avoir "les moyens d’en avoir partout, donc on a ciblé une dizaine de départements. Ça fait déjà 27 tonnes de papiers pour 55.000 euros, sur un budget de campagne de 70.000…". Reste désormais des solutions alternatives. Les électeurs peuvent ainsi imprimer eux-mêmes les bulletins, en respectant évidemment les règles strictes prévues à cet effet.